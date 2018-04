"Agrigento punto e a capo" compra e colloca un nuovo vaso per il Viale

Nessun raid vandalico. I nuovi vasi del viale Della Vittoria sono tutti integri e in fase di sistemazione. Stamani è stato collocato, e vi sono state sistemate delle piantine, anche quello dell'associazione "Agrigento punto e a capo".

"La gente che ama la propria città non si arrende" - ha detto Mario Aversa dell'associazione "Agrigento punto e a capo" - . "Questo abbiamo potuto fare come associazione e questo abbiamo fatto: donare il vaso di 'Agrigento punto e a capo' alla nostra città. Ed è un gesto di protagonismo civico". Quello serpeggiato stamani è stato, dunque, soltanto un falso allarme. Di fatto - ha reso noto su Facebook Alfredo Prado, direttore dell'Accademia delle Belle Arti, - "alcuni vasi, nella mattinata di sabato, sono stati appoggiati sulla pavimentazione per permettere la sostituzione con altri vasi intestati e donati".

L'allarme è nato fondamentalmente a causa della grande attenzione e dei timori - che dopo i pregressi episodi di vandalismo sono più che fondati - di nuovi raid. Gli agrigentini, da tempo, ormai chiedono l'installazione delle telecamere per inchiodare i vandali.

