"Schiamazzi e musica ad alto volume", interviene la polizia

Schiamazzi e musica ad alto volume. E’ dovuta intervenire in via Imera, nella tarda serata di venerdì, una pattuglia della sezione “Volanti” della polizia di Stato. Agenti che hanno raccolto l’Sos lanciato da alcuni residenti della strada, zona centrale della città dei Templi, che segnalavano e protestavano contro il caso di disturbo alla quiete pubblica. I poliziotti hanno controllato diversi locali della strada. Non è stato reso noto se siano state accertate o meno delle irregolarità.

Sembra scontato, come sempre avviene in casi di questo genere, che la relazione degli agenti della sezione “Volanti” finirà sul tavolo dei colleghi della “Pasi” della Questura. Ieri mattina in via Imera non si parlava d’altro e pare che un nutrito gruppo di residenti si stesse muovendo per sottoscrivere e formalizzare un esposto.