La frana di via Favignana, la Protezione civile dispone carotaggi

Carotaggi per stabilire quanto veramente le condizioni del costone siano dissestate e per pianificare le soluzioni da adottare. Funzionari e tecnici della Protezione civile regionale – assieme all’Utc di palazzo dei Giganti e alla Protezione civile comunale – hanno effettuato, durante un sopralluogo mirato, verifiche ed accertamenti sulla piccola collina di via Favignana a Monserrato.

Già la prossima settimana, verosimilmente, prenderanno il via i carotaggi sull’arcata dello smottamento. Una frana che ha comportato, ad inizio settimana, lo sgombero della palazzina, posta al civico 5, con sette famiglie, per un totale di 22 agrigentini.

“Verranno effettuati, su richiesta del Comune, i carotaggi sull’arcata dello smottamento e poi, sulla base degli esiti di questi accertamenti, si potrà stabilire quali soluzioni intraprendere – ha spiegato, ieri a margine del sopralluogo, il sindaco Lillo Firetto - . Si potrà decidere, dunque, se e quali eventuali soluzioni transitorie adottare, in attesa di realizzare il progetto di messa in sicurezza, per permettere il rientro a casa delle famiglie ma, paradossalmente, questa è una delle ipotesi, potrebbe essere consentita la revoca dell’ordinanza di sgombero”.

Tutto dipende dunque dagli accertamenti tecnici. Perché se le condizioni geologiche e strutturali non dovessero essere così particolarmente allarmanti, sarà la Protezione civile regionale a pronunciarsi, si potrebbe anche arrivare ad una revoca dello sgombero. “Entro una decina di giorni – ha concluso ieri Lillo Firetto – dovremmo riuscire ad avere un quadro più chiaro e dunque potremo stabilire come muoverci”.