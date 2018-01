Impedisce il transito agli automobilisti, vigile urbano rischia il linciaggio

Agente della polizia municipale rischia il linciaggio, da parte di alcuni automobilisti, perché tenta di far rispettare il divieto di transito lungo la strada - la via Esseneto - che conduce, il venerdì mattina, al mercato settimanale. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'agente, dopo essere stato preso a male parole e con fare minaccioso da parte di tre automobilisti, ha richiesto il supporto dei colleghi che hanno indotto gli agrigentini a rinunciare a spingersi oltre. A quanto pare, gli automobilisti sostenevano di essere residenti in zona ma non avevano alcun pass. E questo perché il Comune non ha mai pensato di istituirlo per la zona, nella giornata del mercato settimanale.

