Vie Acrone e Senatore Cognata: invertiti i sensi unici di marcia

Garantire la sicurezza stradale ed evitare possibili ingolfamenti, specie in zone già critiche per la viabilità cittadina. E’ con questi obiettivi che il comandante della polizia municipale, Cosimo Antonica, su impulso del sindaco Lillo Firetto, ha firmato due diversi provvedimenti che rivoluzionano la circolazione stradale tanto in centro quanto a San Leone.

Cambia il senso di marcia in via Acrone. “Considerate le problematiche di sicurezza stradale emerse in via Acrone, particolarmente nei fine settimana, – ha scritto il comandante della polizia municipale di Agrigento – con dirette conseguenze sul traffico veicolare del centro città e in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli istituti scolastici, viene dato il via libera al ripristino del senso unico di marcia in via Acrone, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Esseneto fino a piazza Marconi”. Dall’apposizione della segnaletica stradale, la circolazione in via Acrone dunque cambierà e sarà così regolamentata: ripristino del senso unico di marcia con direzione piazza Marconi; ripristino degli stalli di sosta sulla corsia lato mare dal punto luce 003 fino all’intersezione con piazza Marconi e divieto di sosta, con rimozione a tutti i veicoli, sulla corsia lato monte”.

Inversione di senso unico di marcia in via Senatore Cognata e in via Senatore Canonica. Dopo la regolamentazione della circolazione stradale e della sosta su piazzale Giglia, a San Leone, e zone limitrofe, “per poter garantire una ottimale fruizione pedonale, evitando eccessive concentrazioni di flussi veicolari dopo la chiusura del piazzale Giglia per tutto il periodo estivo – ha scritto sempre il comandante della polizia municipale di Agrigento – e considerato che la riapertura del tratto antistante piazzale Giglia evidenzia la necessità di riordinare la circolazione in modo diverso rispetto a quello attuale”, la scelta è ricaduta sulle vie Senatore Cognata e Senatore Canonica. “Per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione della zona è opportuno – ha evidenziato il comandante Antonica – invertire il senso unico di marcia in via Senatore Cognata e in via Senatore Canonica. Rimane a doppio senso di circolazione il tratto di strada di via Senatore Canonica compreso tra piazzetta Ercole fino all’intersezione con il viale Dei Pini”.