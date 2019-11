Completamento di 640 e Agrigento-Palermo, il viceministro Cancelleri fa il punto in città

Non solo Luigi Di Maio, ma anche il viceministro e già deputato regionale Giancarlo Cancelleri sarà ad Agrigento domani, venerdì 22.

In questo caso non per un incontro con cittadini e simpatizzanti ma per un tavolo tecnico vero e proprio che sarà dedicato alla crisi dei cantieri della società Cmc, che oggi mette a rischio il completamento della statale 640 e i lavori in corso sulla Agrigento-Palermo. La riunione si terrà presso il collegio dei Filippini di Agrigento.