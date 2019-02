"Strage" di alberi e insegne pubblicitarie: distrutta un'auto in centro

La nuova, gelida, ondata di maltempo è passata? Per domani, la Protezione civile non segnala alcuna allerta: si è nella fase "verde": la cosiddetta "vigilanza generica". Ma nelle ultime ore - a partire dalla scorsa notte e per buona parte della giornata di oggi - è stata "strage” di alberi, ma ci sono stati anche cartelloni pubblicitari e insegne stradali pericolanti e cornicioni che si sono, all’improvviso, sbriciolati.

Ore di inferno per i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e per quelli dei vari distaccamenti. In più casi, s’è veramente rischiata la tragedia: è accaduto, nel cuore della notte, in via Papa Luciani ad Agrigento dove un albero – a causa delle forti raffiche di vento – è precipitato su un’autovettura in sosta che è stata pesantemente danneggiata, ma anche a Sciacca dove un pino di grandi dimensioni – all’interno dell’area del vecchio ospedale – s’è abbattuto al suolo.

Rischi grossissimi, per gli automobilisti in transito e per i pedoni, in via Crispi e a Porta di Ponte, in via Lucrezio nel quartiere del Villaggio Mosè. Decine gli alberi o le fronde di alberi che, in tutta la provincia, sono stati abbattuti al suolo. Cornicioni si sono sgretolati in via Trento a Porto Empedocle e in via Gioeni nella città dei Templi. Una insegna pubblicitaria ha poi tenuto i residenti con il fiato sospeso, fino a quando i pompieri non l’hanno appunto rimossa, in via Cicerone sempre ad Agrigento. Alberi al suolo anche a Piano Gatta e in contrada Fondacazzo, nonché in contrada Bordea a Sciacca.