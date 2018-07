Le guide turistiche contro il Parco: "Ingiusto l'aumento per la mostra di Jan Fabre"

"La maggiorazione del biglietto di ingresso nella Valle dei Templi in occasione della mostra di Jan Fabre è del tutto ingiusta e intempestiva". Lo dice l'associazione guide turistiche che sottolinea: "Non è legittimo imporre al turista che vuole visitare la Valle un ulteriore importo per far pagare qualcosa che non ha prestabilito di vedere".

L'associazione aggiunge, inoltre, che "l'aumento non è stato preventivamente comunicato nè ai tour operators nè alle guide".

Le guide fanno notare altre due criticità. Una riguarda la cosiddetta "Grotta Fragapane", vale a dire la catacomba a nord di Villa Aurea, visitabile solo previo pagamento di un biglietto aggiuntivo. Le visite guidate, inoltre, sono gestite solo dalla società CoopCulture. "Tutto ciò - spiegano - appare del tutto ingiustificabile perchè le catacombe costituiscono parte integrante del percorso turistico monumentale".

Le guide, infine, sottolineano che "l'accesso al quartiere ellenistico romano può essere effettuato solo dall'interno e ciò provoca disagi per i gruppi organizzati poichè, a causa della lunghezza del percorso, si allungano i tempi".