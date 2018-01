La Valle dei Templi finisce anche in un video giochi di New York

Ha realizzato, per la casa di videogiochi “Dots” di New York, una mappa dedicata alla Valle dei Templi di Agrigento. E’ l’art director, modellatrice 3D, molto nota a livello nazionale, Laura Gatti. Una giovane che ha vissuto, per diversi anni, ad Agrigento. Laura Gatti alla “Dots” è responsabile della qualità artistica di TwoDots, famoso puzzle game per telefono che consiste nel connettere pallini colorati. Si occupa, sempre per la “Dots”, dell’allert direction di tutte le mappe e illustrazioni all’interno del gioco e collabora con alcuni illustratori.

Fra le sue creazioni anche la mappa dedicata alla Valle dei Templi che è dunque possibile scorgere nei video giochi di New York. Laura Gatti si occupa anche della realizzazione delle parti artistiche del gioco all’interno di un software 3D, della creazione delle animazioni all’interno del gioco e del design di oggetti da collezionare ogni settimana, chiamati “Badges”. E' stata invitata, di recente, a prendere parte alla giuria di Indiecade, un contest di fama mondiale per videogiochi indipendenti, basato in California, per il quale ha giudicato più di 25 videogiochi.

“Mi sono innamorata della Valle dei Templi non appena vi ho messo piede, ormai circa 20 anni fa, durante una vacanza estiva – racconta - . Sono sempre stata affascinata da questo luogo pieno di storia e in particolare sono molto interessata alla storia dell’antica Grecia. Nel mio lavoro, cerco sempre di valorizzare e diffondere le bellezze dell’Italia, anche tramite le mappe del tesoro di cui faccio la direzione artistica per Two Dots”. Laura Gatti, dopo aver frequentato il liceo scientifico Ariosto-Spallanzani a Reggio Emilia, e due diplomi di laurea, ha iniziato a lavorare all’ufficio creativo di Gucci in Milano per 3 anni ed era la responsabile per l’ideazione e la realizzazione di idee e concept per le vetrine e gli espositori Gucci in tutto il mondo. Dopo i 3 anni di esperienza da Gucci si è trasferita a New York dove ha lavorato in uno studio di design chiamato Joe Doucet & co.