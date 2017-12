Valle dei Templi, blocchi anti terrorismo agli ingressi e cancelli più alti

Prima - era il giugno del 2016 - i metal dector all'ingresso dal tempio di Giunone e, sul versante opposto, all'ingresso da Porta V. Adesso, i blocchi di cemento armato per evitare l'accesso ad eventuali camion o macchine. Le misure anti terrorismo, alla Valle dei Templi, aumentano. E nell'ottica di rafforzare i sistemi di sicurezza verranno sistemati - rialzandoli - anche alcune parti della recinzione e i cancelli carrabili.

Il Parco archeologico Valle dei Templi ha già impegnato, per procedere alle nuove misure anti terrorismo, 100 mila euro. Serviranno, appunto, per rafforzare la sicurezza all'ingresso di Giunone e del tempio di Ercole. "I blocchi che verranno collocati agli ingressi di Giunone e di Ercole - ha spiegato il direttore del Parco archeologico Giuseppe Parello - saranno blocchi che avranno un aspetto compatibile e paesaggisticamente adeguato. Pensiamo, infatti, alla calcarenite che ben si sposa con il contesto. Serviranno ad evitare l'ingresso di camion o di macchine. Non c'è nessun pericolo, sia chiaro. Ma è stato disposto un rafforzamento delle condizioni di sicurezza".

Esattamente come avvenne fra il 2015 e il 2016, dopo gli attacchi terroristici di Parigi, si punta a garantire la piena, vera, sicurezza. Allora, vennero collocati - secondo quanto disposto dalla Prefettura - i metal detector. Adesso, invece, si pensa ai "classici" blocchi anti terrorismo. La Valle dei Templi era e rimane un "obiettivo sensibile". Non ci sono realmente pericoli, ma in quanto "obiettivo sensibile" la vigilanza e la sicurezza devono essere massime. "Sistemeremo anche la recinzione a ridosso degli ingressi - ha aggiunto il direttore del Parco archeologico - e alzeremo i cancelli. Naturalmente tutto viene fatto a beneficio dei visitatori. Alzando complessivamente i livelli di sicurezza, potranno stare tranquilli e sereni una volta dentro la Valle dei Templi".

Dopo l'impegno dei 100 mila euro sul bilancio, adesso il Parco archeologico dovrà scegliere il contraente al quale affidare i lavori, con il criterio del prezzo più basso, per l'incremento della sicurezza delle postazioni di ingresso del tempio Giunone e del tempio Ercole.