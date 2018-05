Valle dei Templi, ad aprile superate le 102mila presenze

La Valle dei Templi di Agrigento batte ormai ogni record. Nel mese di aprile 102.858 persone hanno varcato i cancelli del Parco. Si tratta del 21,66% in più di quanto si registrò nel 2017 quando gli accessi furono 84.587, ovvero 18.571 visitatori in meno di quest'anno. Già quel numero, tra l'altro, era significativamente in crescita rispetto al 2016.

Il dato di aprile, comunque, è solo il coronamento di una sequenza più che positiva: nei primi quattro mesi dell'anno i visitatori della Valle sono stati 205mila, ovvero 38mila in più di quanto fatto nello stesso periodo del 2017, con un trend di crescita consolidato del 22,65%, che conferma quanto già fatto lo scorso anno. A pesare in modo significativo sul quadrimestre è stata la settimana dell Mandorlo in Fiore, che ha portato per marzo una crescita del 38% rispetto a quanto fatto un anno fa. Così la prospettiva è per il 2018 quella di arrivare al risultato storico di un milione di visitatori, consolidando il risultato di primo sito archeologico siciliano e tra i patrimoni più conosciuti e apprezzati del Paese.