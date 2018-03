Esodo di Pasqua sui binari, la Polfer: "Occhio ai professionisti del furto"

Rafforzata la presenza delle pattuglie della polizia ferroviaria nelle stazioni e potenziati i servizi di controllo a bordo dei convogli. Aumenta, durante il periodo di Pasqua, l'afflusso dei viaggiatori in ambito ferroviario e lievita, dunque, il presidio - con personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno - della polizia ferroviaria. A renderlo noto è la Questura di Agrigento.

Nel periodo delle festività pasquali la polizia ferroviaria della Sicilia impiegherà in servizi operativi in media 70 operatori al giorno con 11 pattuglie a bordo treno (+83% rispetto a Pasqua 2017) e altrettante lungolinea, assicurando la presenza su 37 treni (+ 218 %).

I consigli della Polfer

"Durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari non oltrepassare la linea gialla; non attraversare i binari, ma servirsi sempre dei sottopassaggi; non tentare di salire o scendere quando il treno è in movimento; durante eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria seguire le indicazione del personale di bordo. Per un viaggio sicuro, a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti si ricorda di prestare attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio, ed evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti di valore a bordo treno. Tenere a mente che i “professionisti del furto” tendono a sfruttare eventuali momenti di distrazione (durante la consultazione dei tabelloni orari o l’utilizzo delle macchinette self-service ad es.) ovvero situazioni di assembramento di persone od oggetti (cartoni o abiti) per occultare i movimenti delle proprie mani".