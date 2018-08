Ventenne va in arresto cardiaco, agrigentino "eroe" gli salva la vita a Torre Salsa

Un malore improvviso, perde i sensi e finisce in acqua rischiando anche di annegare. A salvarlo, senza pensarci due volte, è un eroe per caso: Massimiliano Alaimo. Coordinatore del 118 dell’Agrigentino, che in quell’istante si trovava li per caso e non in servizio.

Massimiliano, ha salvato il 20enne in quel di Torre Salsa. L’uomo è intervenuto in un baleno, salvando la vita al ragazzo. Nel giro di una manciata di minuti e con delle manovre di rianimazione, Massimiliano Alaimo, ha salvato il giovane in fin di vita.

Il ragazzo ha ripreso i sensi, ed è stato trasportato con un’ambulanza, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri.