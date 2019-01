Un uomo accoltellato in pieno centro città, due egiziani finiscono in carcere

Maxi lite in centro a Ribera, ad avere la peggio è stato un romeno. L’uomo, è stato accoltellato. Il fatto è accaduto sabato sera, in pieno centro cittadino. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, ad essere sottoposti a fermo sono due egiziani. I militari dell’Arma hanno stretto le manette ai due uomini che sono stati trasferiti al carcere di Sciacca. La vicenda è ancora in piena evoluzione, toccherà ai carabinieri ricostruire l’accaduto.

Il romeno è stato trasferito prima all’ospedale di Ribera, poi al Civico di Palermo. I due indagati sono difesi dai legali, Giovanni Forte e Giuseppe Tramuta. Non è ancora chiaro il perché sa scoppiata questa furibonda lite, la zona è coperta da telecamere di video sorveglianza. Questo, potrebbe, aiutare a capire la natura dell’accoltellamento. I prossimi giorni saranno cruciali per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo accoltellato non sarebbe in pericolo di vita.