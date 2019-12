L'università avvia una ricerca scientifica, Gucciardo: "Cittadini fatevi intervistare"

“Benessere soggettivo e alimentazione ad Agrigento” è il tema di una ricerca che per circa due mesi, vedrà impegnati in città 12 intervistatori che per conto dell’università degli studi di Palermo e coordinati dal responsabile scientifico, professore Gaetano Gucciardo, condurranno l’indagine.

Il test che sarà sottoposto ad un campione di 750 cittadini di Agrigento estratti dalle liste anagrafiche, è formato da 40 quesiti. Lo scopo finale della ricerca è quello di mettere in luce le relazioni che intercorrono fra alimentazione e benessere psicofisico. Lo studio, è sostenuto da una nota azienda attiva nelle settore della grande distribuzione e trae origine dal conferimento del premio “Bezzo” a due ristoratori della città dei Templi.

I dettagli della ricerca sono stati illustrati nell’aula magna di “Villa Genuardi” alla presenza, tra gli altri, del responsabile scientifico, Gaetano Gucciardo e del responsabile amministrativo del polo universitario di Agrigento, Ettore Castorina.