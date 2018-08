Crollo a Zingarello, ultimati gli scavi: esclusa la presenza di persone sotto le macerie

Attimi di panico e paura domenica a Zingarello, dove a sbriciolarsi sulla spiaggia è stato il costone. Hanno lavorato a lungo, ieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Malgrado le testimonianze abbiamo assicurato che sotto le macerie non vi era nessuno i pompieri hanno voluto scavare a fondo. Con loro anche la polizia con le unità cinofile e la protezione civile. Gli scavi hanno preso il via di buon mattino, la zona è stata transennata e vietata. Da sotto le macerie nessuna presenza di persone, il crollo non ha causato feriti ma soltanto tanta paura.