Crollo in piazza Cavour, ultimata la messa in sicurezza del "Vittoria 51"

Dopo il crollo in piazza Cavour, il viale della Vittoria non smette d’essere un vero e proprio cantiere aperto. La messa in sicurezza del palazzo “Vittoria 51” è stata ultimata. Gli operai, secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, hanno finito di smontare il tetto ma anche le pareti pericolanti.

Altra operazione importante sarà quella di recuperare parte del ponteggio andato giù insieme al cornicione. In questi giorni, lavora in sinergia, anche un’altra ditta. Ovvero, operai che stanno rimuovendo passo dopo passo il materiale ferroso. Ultimando i lavori la “zona rossa” dovrebbe essere ridotta fino al marciapiede.

Gli interventi minuziosi potrebbero dare il via libera da parte della Procura per la riapertura della strada, ma anche parte di essa. Non sono settimane semplici per i residenti del palazzo interessato al crollo. I temporali delle scorse settimane hanno causato non pochi danni. Il palazzo è stato interessato ad infiltrazioni d’acqua e allagamenti, una situazione che crea allarmismi e preoccupazioni.