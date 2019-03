Musica, colori e danze: il Mandorlo "risveglia" la via Atenea, è festa in centro

E’ festa in centro città, l’ultima domenica del Mandorlo in fiore porta con sé nuovi colori e autentiche tradizioni. La sfilata conclusiva si aperta all’insegna dell’allegria, da una finestra di piazza Municipio il gruppo folk del Messico ha fatto ballare gli agrigentini. Applausi per i messicani che hanno suonato una melodia dolce e piena di ritmo.

L’ultima domenica del Mandolo in fiore, giornata conclusiva della kermesse, ha risvegliato la via Atenea. Gente in ogni dove e migliaia di agrigentini e non che hanno scelto il salotto buono.

Ad accompagnare la sfilata un sole primaverile che ha “baciato” chi ha scelto d’esserci. Come sempre, tra i più apprezzati, anche i gruppi folk locali. Grandi e piccoli con addosso gli abiti di un tempo, che mai tramontano e che sempre rievocano bei ricordi di una tradizione tenuta in vita anche dai balli popolari.

La città applaude la 74esima edizione di una kermesse che unisce pensieri e pezzi di mondo lontani. La sfilata toccherà le principali vie cittadine per poi vivere il suo spettacolo conclusivo ai piedi della Valle dei Templi. Solo li, si conoscerà il vincitore dell’edizione 2019 del Mandorlo in fiore.