Alcol test realizzato in modo errato, palmese assolto dall'accusa di guidare ubriaco

L'accusa era di aver guidato ubriaco e di aver danneggiato alcune auto in sosta con il proprio mezzo, ma alla fine si è sottratto dall'alcol test. Un giovane palmese è stato però alla fine assolto. La vicenda è raccontata dal quotidiano La Sicilia di oggi. I fatti risalgono al 2015, quando ci fu un tamponamento a San Leone che coinvolse alcune automobili in sosta. Sul posto si recarono le forze dell'ordine che poi verbalizzarono che l'uomo si era sottratto al test.

Il test, riferisce il quotidiano, si arebbe però svolto anche se in maniera non corretta, tanto da non poter accertare che il palmese fosse davvero ubriaco, dato che non ci sarebbe nemmeno lo scontrino che certificava il tasso alcolemico. Da qui è scattata l'assoluzione.