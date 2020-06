Trasporti di animali e merci pericolose: "batoste" per oltre 15 mila euro

Un trasporto di cavallo, da Agrigento a Grammichele nel Catanese, senza alcuna autorizzazione, né documentazione. Un trasporto effettuato con un camion il cui conducente aveva anche la patente scaduta. Ma anche un trasporto di internazionale di merci, dalla Germania all'Italia, senza licenza comunitaria e un trasferimento di merci pericolose senza adeguato equipaggiamento. Raffica di multe - in un caso si è arrivati a ben 11 mila euro - da parte della polizia Stradale di Agrigento che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale.

Archiviato il periodo di lockdown, i controlli sui trasporti sono ripresi - ad opera della polizia Stradale - con sistematicità e capillarità. Ecco quindi che subito sono emerse più irregolarità. Lungo la statale 640, in territorio di Agrigento, i poliziotti hanno fermato e controllato un camion che stava trasferendo un cavallo da Agrigento a Grammichele. E' stato accertato - dagli agenti - che il trasporto avveniva senza documentazione di accompagnamento (autorizzazione, certificazione di provenienza e destinazione dell'animale), che il conducente era con patente scaduta e comunque non valida per guidare un camion e che c'erano irregolarità sul cronotachigrafo. Il veicolo, inoltre, aveva pneumatici usurati. Si è arrivati, così, ad una "batosta" di ben 11 mila euro.

Ma gli agenti della Stradale hanno pizzicato anche, nei pressi di San Leone, un camion che stava effettuando un trasporto internazionale: dalla Germania all'Italia senza la necessaria licenza comunitaria. Il veicolo è stato sequestrato e la sanzione elevata è di 4 mila euro. Lungo la statale 115, all'altezza del bivio di Naro, è stato multato - 500 euro - un mezzo che stava effettuando trasporto di merci pericolose. In questo caso mancava, è stato accertato dai poliziotti, specifico equipaggiamento e i pneumatici erano usurati.