"Trasportava 26 ovini senza adeguata documentazione", scatta la multa

Trasportava animali senza le necessarie documentazioni ed in condizioni non idonee alla loro salute. La polizia stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, durante un controllo nei pressi di Montallegro, ha fermato un veicolo che stava trasportando 26 ovini diretti ad un Comune del Palermitano.

Gli agenti - ricostruiscono dalla Questura - hanno accertato varie violazioni, per un totale di circa 3.600 euro di sanzioni, contestate al trasportatore. In particolare è stata accertata dagli agenti una incompleta redazione della documentazione. Inoltre, il vano di carico del veicolo non era idoneo al trasporto, con gli animali ammassati e impossibilitati a mantenere una posizione eretta.