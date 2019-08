Transenne, sensi unici e divieti di circolazione: ecco come cambia la viabilità per Ferragosto

Ferragosto, è tutto pronto. Mentre il sindaco Lillo Firetto e l'assessore alla Viabilità e alla Polizia municipale, Gabriella Battaglia, convocano - per domattina - una conferenza stampa per fare il punto della situazione, i vigili urbani firmano l'ordinanza di viabilità su quella che sarà - San Leone - la location presa d'assalto. Divieti di circolazione, senso unico e obbligo di svolta ma anche transenne per garantire - lungo gli assi stradali strategici: quelli attigui alle spiagge - la massima sicurezza e per evitare caos e ingorghi. "Il 14 agosto, come da tradizione, il litorale di San Leone sarà interessato da una notevole presenza di giovani e turisti provenienti da tutto l'hinterland, determinando un significativo impatto sulla circolazione stradale in termini di sicurezza e di sopportabilità dei flussi veicolari - scrivono dalla polizia municipale di Agrigento - . Considerato che le vie Nettuno e Magellano e il viale Delle Dune costituiscono le uniche strade che conducono alle spiagge libere, per tale motivo si rende necessario regolamentare - spiegano - l'adozione di sensi unici con direzione di marcia dal piazzale Luigi Giglia verso via Magellano, incrocio via Degli Imperatori, per evitare ingorghi, intasamenti e per rendere più spediti eventuali interventi di mezzi di soccorso e polizia in caso di urgente necessità".

Ecco dunque come cambia la viabilità su San Leone. A partire dalle ore 9 di giorno 14 e fino alle 6 di Ferragosto viene istituito il divieto di circolazione nel tratto che va dal viale Delle Dune, altezza stabilimento della polizia di Stato, fino all'incrocio con le vie Magellano e Degli Imperatori. Istituito il senso unico con direzione di marcia dallo stabilimento balneare della polizia verso via Magellano, per l'uscita dei veicoli dalle traverse che insistono sul viale Delle Dune. Previsto l'obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Lacco Ameno con direzione di marcia verso via Magellano e via Degli Imperatori. Da queste disposizioni della polizia municipale sono esonerati gli organi di polizia, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso, gli autobus di linea della Tua e quelli turistici, i taxi, i veicoli adibiti a noleggio con conducente, i veicoli dei residenti e, fino all ore 16 del 14 agosto, i veicoli che non trasportino legna, carbonella, fornelli, tende o altro materiale per le attività di campeggio, bivacco e accampamenti.

Così come è già accaduto negli anni precedenti, è stata disposta la collocazione di idonei sbarramenti e transenne per inibire la circolazione stradale sul viale Delle Dune. Responsabile del procedimento è stato nominato il commissario Francesco Di Vincenzo.

Le regole imposte per Ferragosto, comunque, non sono finite qui. Perché il Comune, con un'altra ordinanza ha inoltre vietato la detezione e il trasporto sulla spiaggia di legna, carbone e carbonella; l'accesione di fuochi; le attività pirotecniche; il trasporto e l'installazione di tende, la produzione di "suoni molesti a mezzo altoparlanti"; di effettuare "manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle autorità"; la vendita di bevande in bottiglie di vetro e il trasporto di oggetti contundenti. Le multe vanno da 100 a 500 euro.