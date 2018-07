"Traffico di cocaina dal Belgio", disposto il giudizio per cinque imputati

L'udienza si terrà, davanti al tribunale di Agrigento in composizione collegiale, il 13 settembre. Il presidente della prima sezione penale del palazzo di giustizia della città dei Templi, Alfonso Malato, ha disposto il giudizio per Carmelo Fallea, 42 anni, di Favara; Rania El Moussaid, 32 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento; Gaspare Indelicato, 35 anni, di Favara; Calogero Presti, 44 anni, di Favara e Carmelo Vaccaro, 40 anni, residente a Lodi Vecchio. L'inchiesta - denominata "Up and down" - è quella che ipotizza un traffico di cocaina sull’asse Belgio-Favara passando per Palermo.

I legali, in particolare gli avvocati Salvatore Pennica, Daniela Posante, Giovanni Castronovo, Angelo Nicotra e Salvatore Virgone, avevano sollevato una eccezione sostenendo che "è ad Agrigento il luogo dove avrebbe avuto inizio l’attività della presunta organizzazione a delinquere e lì si radica, quindi, la competenza territoriale”. A fine dello scorso marzo, l'eccezione era stata accolta e dunque il processo si celebrerà al tribunale di Agrigento.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Contestati anche svariati episodi singoli di cessioni o detenzione ai fini di spaccio. Fallea e Presti - assieme a Gioacchino Alba che viene giudicato separatamente - sarebbero stati, secondo l'accusa, i promotori dell’organizzazione occupandosi della distribuzione dell’hashish e della cocaina che, in parte, proveniva dal Belgio. Rania El Moussaid si sarebbe occupata di dare - sempre secondo l'accusa - supporto logistico per i trasporti della droga da Palermo, provvedendo - sempre secondo la Dda - ai passaggi di denaro per i pagamenti e allo smistamento delle comunicazioni.