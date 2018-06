Terrazza Belvedere affidata a dei privati, verrà utilizzata per la ristorazione

Centotrentasette metri quadrati della terrazza-giardino che sovrasta il parcheggio pluripiano di via Empedocle sono stati affidati per l’occupazione di suolo pubblico temporaneo, per tre mesi, dal Comune ad una società cooperativa che collocherà tavoli, sedie, ombrelloni e arredi mobili a servizio di un’attività di ristorazione. Nell’aprile del 2017, quando la Giunta Firetto deliberò l’intitolazione del belvedere della via Empedocle a Domenico Modugno, l’idea era già trapelata.

Firetto aveva chiaramente detto: “La terrazza merita di essere utilizzata meglio dagli agrigentini”. Già allora dunque era chiaro che l'obiettivo era quello di affidarla a qualcuno che potesse gestirla e mantenerla sempre nelle migliori condizioni, utilizzandola magari per la collocazione di tavoli e sedie.