Tentano di rapinare 50enne ma vengono messi in fuga: rintracciati e denunciati

Al termine di una breve ma intensa attività investigativa i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno denunciato due soggetti, entrambi pluripregiudicati, uno di Canicattì e l'altro di un paese vicino, ritenuti responsabili di tentata rapina aggravata e porto illegale di arma.

In una nottata di inizio maggio una pattuglia in servizio di volante era intervenuta nel centro storico dopo la segnalazione di una rapina in corso. Gli agenti, prontamente giunti sul posto, apprendevano che due persone erano entrate a casa di un cinquantenne del luogo e, dietro la minaccia armata, gli avevano chiesto di consegnargli del denaro.

L'uomo, grazie anche all'aiuto di un amico che stava ospitando ed al sopraggiungere tempestivo della Volante, era però riuscito a reagire, mettendo in fuga i malviventi. Così è partita la "caccia all'uomo" che ha consentito agli agenti di individuare gli autori del gesto.