Piante di fico d'India sul tetto e tegole pericolanti: arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco, questo pomeriggio, sono stati chiamati per un intervento in via Garibaldi, nel cuore del centro storico della città. I pompieri hanno rimosso le tante tegole pericolanti che si trovavano sul tetto di un antico palazzo.

I pompieri, grazie alle scale meccaniche, sono riusciti a mettere in sicurezza la zona. L’intervento è durato qualche ora. Parte del palazzo è totalmente abbandonato, tanto che sul tetto sono apparse delle piante di fico d’India. I pompieri sono stati abili a rimuovere il pericolo.