Street control, ecco tutte le vie interessate dalle verifiche della polizia municipale

Torna lo "Street control" lungo le strade agrigentine. Il sistema di controllo automatizzato scenderà in campo il 4, 7, 9, 16 e 18 in diverse zone della città. Ecco quali: viale della Vittoria, via Duse, via Papa Luciani, Via Cicerone, Via San Vito, via Picone, via Minerva,via De Gasperi, via Imera, via XXV Aprile,p.zzaMoro, via Atenea, via Pirandello, via San Francesco, via Formica via Empedocle ,via Ortolani,Piazza Ravanusella,via Duomo, via Matteotti, via BacBac, via Callicratide, via Dante, via Manzoni, via Demetra, via Panoramica dei Templi, via Mazzini e tutte le traverse. Poi ancora il piazzale dell'ospedale "San Giovanni di Dio" e nel quartiere di Montaperto le vie Rosario, via Gorizia, via San Giuseppe, via Roma e le traverse. Mentre per quanto riguarda la frazione di Giardina Gallotti, le strade interessate saranno via Belvedere, via Napoli, via Messina e tutte le traverse.