Strade provinciali impercorribili, nell'Agrigentino i progetti ci sono ma mancano i soldi

Ad Agrigento, i progetti ci sono. Ma mancano i fondi. La spesa prevista per tutti i progetti già approvati dall’ex Provincia regionale ammonta a 4 milioni e 900 mila euro e la priorità è stata data alle strade interessate da precedenti ordinanze di chiusura al transito. La somma maggiore, un milione e 100 mila euro, per la strada che collega Cammarata alla stazione. E poi 910 mila euro per la strada tra il Bivio Tamburello e Bivona.

Di fatto, il Libero consorzio comunale di Agrigento sembra essere l'unico ente in controtendenza rispetto agli altri siciliani. Perché negli altri enti - la citta metropolitana di Palermo, ad esempio, - il depotenziamento degli uffici dal 2013 ad oggi ha fatto sì che gli uffici tecnici iniziassero ad annaspare. Così come a Trapani, i professionisti abilitati sono mosche bianche. E le incompiute restano quindi, in tutta l'isola, a decine.

Sembra essere il cane che si morde la coda. Perché per la Regione i soldi ci sono. Le ex Province ne hanno avuti - dall'Apq e dal Patto per il Sud - oltre 232 milioni di euro. Ma i Liberi Consorzi comunali, sempre per la Regione, non riescono a sfruttarli per mancanza di professionalità interne che realizzino i progetti. Ecco perché "mamma" Regione sta, dunque, lavorando per fare una convenzione con l'Anas per fare in modo che sia proprio l’Anas ad intervenire in maniera sostitutiva sulle strade provinciali.

“Le Province hanno avuto dall'Apq e dal Patto per il Sud oltre 232 milioni di euro: 142,4 milioni con il Patto per il Sud e 90 milioni con Apq. Molti di questi soldi, però, le Province non riescono a spenderli - ha spiegato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - . Non hanno le risorse professionali per mettere in campo una progettazione. La Regione ha finanziato una serie di progetti, ma purtroppo i finanziamenti non si traducono in progetti, quindi niente appalti e niente opere. Questo è il vero problema. Stiamo lavorando per fare una convenzione con l'Anas per intervenire in maniera sostitutiva, tramite Anas, sulle strade provinciali. Non stiamo parlando di lavori strutturali, ma manutenzione straordinaria: pavimentazione, canalette, guard-rail, piccole opere d’arte. Questo l'Anas lo può fare".