Letteratura, in arrivo in centro città una statua di Andrea Camilleri

Una statua di Andrea Camilleri a grandezza naturale, non dissimile da quella di Sciascia che "cammina" lungo il corso di Racalmuto, è stata donata al Comune di Agrigento dallo scultore Giuseppe Agnello e sarà collocata nei pressi della via Atenea.

L'opera è stata finanziata da un'imprenditrice del settore turistico, Margherita Mazza, ed è stata regalata al Comune per essere piazzata tra la via Atenea e la salita Contrino, in un punto che si apre su piazza San Francesco. Non un luogo casuale: Camilleri, in alcune interviste, indica quella piazza (vicina al Liceo classico Empedocle che frequentò in gioventù) l'ispirazione per la creazione della sua "Vigata" perché coacervo di racconti ed esperienze da ogni angolo della provincia. La statua si troverà sul marciapiede, seduta ad un tavolino che avrà anche una sedia a disposizione, a simboleggiare un invito ad accomodarsi insieme al creatore de "Il commissario Montalbano".

Se gli atti formali di donazione sono stati firmati, non è chiaro quando la statua sarà fisicamente posizionata. Probabile che la prossima data di morte dello scrittore, il prossimo 17 luglio, possa essere un'occasione propizia.

La vicenda, comunque, ha anche un suo potenziale strascico polemico. Infatti lo scorso anno era stata l'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad annunciare la volontà di far realizzare, proprio ad Agnello, una statua di Camilleri da posizionare nel centro città, lungo la via Roma, proprio seduto ad un bar.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery