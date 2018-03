Sorpreso a rubare cartelli stradali, cerca di scappare: arrestato cinquantenne

E' stato sopreso - dai poliziotti della Stradale di Agrigento - mentre sarebbe stato intento a rubare, da un deposito dell'Anas, i cartelli della segnaletica stradale. Alla vista della pattuglia, il cinquantenne marocchino - residente ad Aragona - ha tentato la fuga lungo la strada statale 189, la Agrigento-Palermo. E' stato però, dopo un breve inseguimento, raggiunto e bloccato dagli agenti della Polstrada che lo hanno anche trovato ubriaco. L'uomo è stato arrestato dunque per l'ipotesi di reato di furto aggravato e denunciato, alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d'ebbrezza alcolica.

E' accaduto tutto, nella notte fra martedì e mercoledì, in territorio di Acquaviva Platani. Il marocchino cinquantenne, H. K., residente ad Aragona, è stato sorpreso mentre rubava segnaletica stradale, da un deposito dell'Anas, e caricarva i cartelli all’interno di un'autovettura. Alla vista della pattuglia, l'uomo è scappato e dopo un breve inseguimento, durante il quale il veicolo procedeva pericolosamente a zigzag, invadendo più volte la corsia opposta di marcia, gli agenti - coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale - sono riusciti a bloccarlo. Il cinquantenne - stando alla ricostruzione ufficiale della Questura di Agrigento - si mostrava visibilmente alterato e nervoso, evidenziando chiari segni di ebbrezza alcolica. E' stato, dunque, sottoposto ad accertamento etilometrico ed è risultato essere ubriaco.

Scattata la perquisizione sia personale che veicolare, i poliziotti hanno ritrovato - a bordo dell'autovettura - segnali stradali e strumenti atti allo scasso. Raggiunto il deposito Anas, i poliziotti hanno accertato che la porta di accesso era stata forzata. Il personale dell'Anas, giunto poco dopo sul posto, riconosceva i segnali stradali come materiale di proprietà dell’ente.

Il cinquantenne è stato, dunque, nottetempo, arrestato e posto - su disposizione del sostituto procuratore di turno di Caltanissetta - agli arresti domiciliari. L'arresto è stato già convalidato e al marocchino è stato imposto l'obbligo di presentazione alla Pg.