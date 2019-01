Autocompattatore a fuoco, doppio intervento dei pompieri per vincere le fiamme

Sono dovuti intervenire due volte, nel giro di poche ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per spegnere l'incendio sviluppatosi in un autocompattatore che era in marcia lungo la statale 189. E' accaduto, prima, durante la notte e poi questa mattina. L'intervento è stato fatto fra il bivio Tumarrano e San Pietro, in territorio di Cammarata. Sembra verosimile, ma non ci sono certezze, che l'incendio - che ha comunque pesantemente danneggiato il mezzo - abbia avuto origine in maniera accidentale.

Dopo l'intervento della nottata, a quanto pare il fuoco è tornato a divampare e i pompieri sono dovuti intervenire nuovamente per effettuare lo "smassamento" dei rifiuti contenuti nell'autocompattatore e dunque riuscire a spegnere ogni eventuale tizzone.