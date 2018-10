Rubati dei contatori idrici, ignoti hanno agito indisturbati

Sono stati rubati nel pieno centro storico del paese dei contatori idrici. Ignoti hanno sradicato una decina di vecchi misuratori d’acqua posti all'esterno di ogni palazzina. Il fatto è avvenuto nella via Sottotenente Saieva, una delle traverse che collega il centro storico con la centrale via Vittorio Emanuele e piazza Cavour.

Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, la scoperta è avvenuta quasi per caso ed in occasione del turno della distribuzione idrica. I ladri potrebbero avere commesso il furto anche per ricavare del filo di rame. Non solo questo, perché per commettere il reato hanno anche tagliato dei tubi importanti e creato disagi e diversi abitanti. Le strade in poco tempo sono state sommerse d’acqua.