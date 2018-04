Spazzatrice in servizio dopo il mercato, la protesta: "Solleva una nuvola di polvere"

Spazzatrici in servizio in piazza Ugo La Malfa dopo il mercato settimanale. I residenti dell'area denunciano, sui social, che quel servizio, in effetti, è più che altro un disservizio.

Con un video pubblicato sui social, infatti, si mostra come il mezzo, che con l'uso di acqua e spazzole rotanti dovrebbe rimuovere piccoli rifiuti e sporcizia di vario tipo, verosimilmente nella fase terminale del suo intervento, effettua una manovra a cerchio che però sembra avere come unico effetto un gran nuvolone di polvere che, grazie al vento, arriva fin dentro alle case. "E' così ogni venerdì" - spiegano i residenti - .

La Sea, ditta proprietaria del mezzo, conferma i motivi delle lamentele dei cittadini. L'impresa, replicando, precisa che l'operatore che stava adoperando la spazzatrice aveva dimenticato ad aprire gli ugelli dell'acqua, il che ha provocato il gran nuvolone di polvere evidenziato dai cittadini.