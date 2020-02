Soldi per la riqualificazione delle case popolari, in arrivo 500mila euro

Massiccio finanziamento da parte dello Iacp per la riqualificazione delle case popolari. La cifra, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, ammonterebbe a 500mila euro. Nel dettaglio sono 400mila euro per Ribera e 100mila euro per Bivona. I lavori sono stati già appaltati nei giorni scorsi, ad occuparsi di tutto sarà una ditta riberese ed un’impresa di Favara. A Ribera, dunque, gli alloggi popolari interessati sono quelli di viale degli Appennini. A Bivona, invece, si tratta di una palazzina dove alloggiano sei famiglie.

“L’Iacp ha cambiato passo – dice Pontillo a La Sicilia – stiamo accelerando tutti i lavori e le opere in itinere con procedure e tempi. Lavoriamo sodo per la vendita e il riscatto degli alloggi allo scopo di incamerare denaro che ci possa permettere lavori di riqualificazione in tutta la provincia. Un progetto specifico riguarda il recupero dei crediti degli inquilini per i quali abbiamo formalizzato un concordato per pagamenti dilazionati nel tempo”.