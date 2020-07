Il sequestro della discarica, cancelli chiusi in contrada Matarano in attesa dei commissari

Cancelli chiusi alla discarica di contrada Matarano, a Siculiana, all'indomani del provvedimento del gip che, su richiesta della Procura, ha messo i sigilli ad uno dei più grandi impianti dell'isola contestando gravi irregolarità amministrative e persino delle violazioni sanitarie che fanno ipotizzare rischi di contaminazione per l'ambiente e le acque sottostanti i terreni.

Il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà vagliato dal tribunale del riesame, prevede, come da prassi, la nomina di un'amministrazione giudiziaria che si sostituirà alla Catanzaro costruzioni.

L'insediamento dei due "commissari" è in programma per domani. Resta, adesso da capire, come e in che termini si potrà riprendere l'attività di conferimento dei rifiuti visto che sono contestate delle anomalie negli impianti tali da renderlo pericoloso per la salute pubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Probabile che si dovrà procedere ad un'attività di adeguamento prima di dare il via libera al conferimento dei rifiuti da parte dei comuni. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio e dal pm Alessandra Russo, sono indagati i tre gestori dell'attività.