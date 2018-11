"Nascondeva un fucile a canne mozze", arrestato un pensionato

Intervengono per schiamazzi nel centro storico e, durante i controlli, trovano un fucile a canne mozze con matricola abrasa in casa di un pensionato. L'anziano è stato arrestato. Arresto già convalidato dal Gip che ha disposto l'obbligo di dimora a Siculiana.

I carabinieri sono intervenuti, in un rione del centro storico, per rumori molesti in uno stabile. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno subito effettuato le verifiche nei confronti di alcuni cittadini, notando però un certo nervosismo di un pensionato. Nervosismo che è aumentato quando i carabinieri hanno deciso di effettuare un’ispezione all’interno della sua abitazione. Durante il controllo, dopo aver verificato ogni angolo della casa, dall’intercapedine di un mobile è saltato fuori un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa e varie cartucce dello stesso calibro, risultati illegalmente detenuti.

Per l’insospettabile pensionato, a quel punto, sono subito scattate le manette ai polsi con l’accusa di illegale detenzione di munizioni ed arma da fuoco clandestina. L’Autorità Giudiziaria ha già convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel Comune di Siculiana.

Il fucile è stato sequestrato e sarà inviato agli specialisti dei carabinieri del RIS per verificarne la provenienza e se sia stata utilizzato in precedenti fatti criminosi.