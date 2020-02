Psicosi Coronavirus, annullata la sfilata di carnevale delle scuole cittadine

"Stamattina a Licata non avranno luogo le previste sfilate di Carnevale dei bambini delle scuole materne, elementari e medie degli istituti comprensivi presenti sul territorio. I dirigenti scolastici, infatti, tenuto conto dell’allarme relativo al Coronavirus, hanno scelto di sospendere le sfilate e lo hanno comunicato alle famiglie".

Ad annunciarlo con una nota è l'amministrazione comunale del sindaco Pino Galanti. La scelta è stata presa, appunto, dai presidi degli istituti comprensivi del territorio, che hanno agito in autonomia prendendo però atto della preoccupazione manifestata da molti rispetto al

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Galanti prende atto della scelta dei presidi degli istituti comprensivi licatesi, e la rispetta, ma ribadisce che la decisione è, esclusivamente, dei dirigenti scolastici. Da parte delle autorità competenti, per quanto a nostra conoscenza, non c’è alcun divieto di far partecipare i bambini delle scuole del nostro territorio alle sfilate di Carnevale.