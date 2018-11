Scovata un'altra mini serra di marijuana, arrestato un venticinquenne

Scovata un'altra mini serra: sequestrate 14 piante di marijuana, per un peso complessivo di oltre sette etti. Un venticinquenne: Antonino Loria è stato arrestato.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Agrigento, durante un servizio di osservazione svolto a Favara, "hanno sorpreso fuori dalla sua abitazione venticinquenne, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare, contestandogli dunque il reato di evasione. Subito dopo, notando un certo nervosismo del giovane, i militari hanno deciso di approfondire il controllo. E' scatta una perquisizione domiciliare e in una zona di pertinenza dell’immobile, i carabinieri hanno trovato una sorta di mini serra artigianale di marijuana. Una "serra" - hanno ricostruito dal comando provinciale di Agrigento - con lampade e ventilatore per accelerare la crescita delle piante. Sequestrato tutto il materiale ritrovato, tra cui fitofarmaci e terriccio".

I carabinieri, durante la perquisizione, hanno notato qualcosa di anomalo al contatore della luce. "Le verifiche hanno permesso d'accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica" - prosegue la ricostruzione del comando provinciale dell'Arma - . Il venticinquenne favarese è stato, dunque, arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, furto aggravato ed evasione. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il giovane è stato collocato - in attesa dell'udienza di convalida - agli arresti domiciliari.

Non è questo il primo caso di coltivazione “fai da te” che è stato recentemente scoperto dai carabinieri. Qualche giorno fa, infatti, nel paese di Ravanusa era finito in manette un intero nucleo familiare, i cui componenti erano stati sorpresi con una mini piantagione di marijuana all’interno della loro abitazione, sfruttando, anche in questo caso, un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.