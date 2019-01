Vendita abusiva su suolo pubblico, maxi multa ad ambulante

Maxi sequestro, e pesantissima multa, a carico di un ambulante che, ad Agrigento, in pieno centro città, vendeva ortofrutta senza alcuna autorizzazione.

Sul posto si sono recati i Vigili urbani, coadiuvati dai Carabinieri di Agrigento, che hanno provveduto a sanzionare l'uomo con una multa da mille euro, cui si è aggiunto il sequestro di oltre 2500 chili di merce, commercializzata, secondo gli agenti, in modo non regolare.

Insomma, sul commercio ambulante si continua a tenere alta l'attenzione, nonostante il fenomeno sembri proprio non conoscere pause né crisi, dato che sono numerose le zone della città in cui camion, furgoni e "lape" vengono trasformati in improvvisati stand di vendita di prodotti, spesso alimentari, non solo senza nessuna autorizzazione specifica alla vendita, ma anche senza che siano rilasciati scontrini o si abbia certezza della provenienza della merce, come invece prescritto dalle norme

