Tornano i semafori sul ponte "Salsetto", riesplode la protesta tra gli empedoclini

Tornano i semafori sul ponte "Spinola" e riesplode la protesta tra i cittadini empedoclini. Gli impianti, necessari per regolare la circolazione con il sistema del senso alternato di marcia, sono comparsi nella giornata di ieri per consentire lo svolgimento dei lavori di consolidamento del viadotto, che sono in corso da alcuni mesi.

A fine estate il viadotto è aperto a doppio senso con il divieto di transito per i mezzi pesanti. Da Anas giungono rassicurazioni sul fatto che gli impianti semaforici dovrebbero sparire tra oggi e domani e che appunto il provvedimento è unicamente provvisorio.