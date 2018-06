Miss Reginetta d'Italia 2018, 15enne vince la seconda tappa agrigentina

Si è conclusa la seconda tappa di selezione del concorso nazionale di bellezza femminile “Miss Reginetta d’Italia” presso un ristorante di Aragona. È stata assegnata la fascia da finalista regionale a Asia Proto di 15 anni.

In giuria erano presenti: Valerio Vinci, presidente di giuria, autore Mediaset della redazione “Striscia la notizia” e “Le iene”. Mary D’Agostino, sarta ed esperta di creazione abiti; Tito Baldacchino, della farmacia comunale di Agrigento; Giovanna Tuttolomondo, funzionario dell’Asp di Agrigento; Calogero Speziale, segretario orovinciale Pubblica amministrazione; Kalos Longo, photoreporter di Agrigento Oggi e Giuseppe Cremona, Isf Specialist Glaxosmithline. L’evento è stato condotto dal noto presentatore Bepi Amorelli.

Nelle successive due selezioni che avranno luogo il 21 giugno alle 21 in un ristorante agrigentino ed il 28 giugno alle 21 in un locale di Porto Empedocle, verranno fasciate altre due ragazze (una per ogni selezione).