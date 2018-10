Troppo degrado davanti alla scuola, i genitori raccolgono 200 firme

Sacchetti abbandonati, incurie e degrado: tutto questo davanti la scuola “Esseneto”. Ad essere imbufaliti sono i genitori degli alunni che frequentato l’istituto scolastico del centro cittadino.

Tanto arrabbiati da avere firmato una petizione ed inviarla al Comune. Secondo quanto fatto sapere dell’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, le mamme avrebbero raccolto 200 firme.

Ed hanno chiesto un marciapiede senza escrementi di cane e rifiuti sparsi e dimenticati in ogni dove. La delegazione di genitori si è anche recata a Palazzo dei Giganti per protocollare la petizione firmata. Un gesto importante che di certo non passerà inosservato.