Scrivono "Non ce n'è Covid" sulla spiaggia di Realmonte, il web "impazzisce"

Non è una canzone, ma è una frase che - nel giro di pochi mesi - è diventata un vero tormentone. Tutto è cominciato quando una signora palermitana, alle telecamere di “Live non è la D’Urso”, ha negato l’esistenza del virus, affermando: “Non ce n’è Covid”. Questa frase, pronunciata in una delle spiagge di Mondello, è diventata un vero e proprio tormentone.

Tre ragazzi, in tour nell’Agrigentino, hanno colto la palla al balzo, realizzando una mega scritta sulla spiaggia. Siamo alle Pergole ed una normale giornata di mare, si è trasformata in un messaggio ironico ma dal sapore di buon auspicio. Si, perché, i tre siciliani hanno scritto sulla spiaggia: “Non ce n’è Covid”.

La loro foto, postata sui social, in poco tempo è diventata una vera tendenza. Diversi siti, ma anche account Instagram con milioni di followers hanno deciso di condividerla.

Un messaggio ironico, ma con una doppia chiave di lettura. La voglia di ripartenza dopo mesi di duro lockdown e la possibilità di godersi momenti di libertà e spensieratezza.