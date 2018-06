Scoppia l'incendio in casa, ustionato un pensionato di 82 anni

Un pensionato di 82 anni è rimasto gravemente ustionato ed è stato già trasferito in un ospedale di Palermo dopo che, stanotte, è stato aggredito dalle fiamme sviluppatesi all'interno della sua abitazione - in via Vitaliano Brancati - al Villaggio Mosè. L'anziano è in prognosi riservata.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento hanno impiegato - a partire dall'1,30 - oltre quattro ore prima di riuscire ad avere ragione sulle fiamme che hanno devastato il primo piano della palazzina di via Vitaliano Brancati. Con un'autoambulanza del 118, l'anziano: P. U. V. è stato prima portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento da dove i medici, una volta accertate le gravissime ustioni, ne hanno disposto il trasferimento.

A quanto pare l'incendio, nella tarda serata di ieri, è divampato mentre l'anziano stava cucinando. Le fiamme avrebbero trovato terreno fertile visto che, all'interno della residenza, vi sarebbero state un sacco di cianfruscaglie che il pensionato racimolava e conservava.

In via Vitaliano Brancati, durante la notte sono stati al lavoro, anche i carabinieri e i tecnici dell'Enel.