Scoppia l'incendio: danneggiate le auto di casalinga e pensionato

Cosa abbia fatto divampare la scintilla iniziale non è chiaro. Le fiamme hanno però danneggiato, per fortuna non pesantemente, due autovetture che erano posteggiate, nella notte fra lunedì e ieri, in via Aosta a Favara. A spegnere l’incendio sono stati gli stessi proprietari delle utilitarie: un pensionato e una casalinga. Del “caso”, ieri mattina, si stavano già occupando i carabinieri della tenenza cittadina, cercando – laddove possibile – di stabilire cosa effettivamente abbia innescato il fuoco.

Sono rimaste lievemente danneggiate una Lancia Libra di una ventottenne casalinga e una Fiat Panda di un sessantacinquenne pensionato. Non sembrerebbe essere chiaro – non risultava esserlo ieri – da quale delle due macchine sia divampata la scintilla iniziale. I carabinieri della tenenza di Favara hanno già sentito i proprietari delle utilitarie, così come alcuni residenti della zona. Nessuna ipotesi, ieri, risultava essere stata già categoricamente esclusa: nemmeno quella accidentale.