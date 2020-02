Anziana scippata di una collanina in pieno giorno: è caccia aperta ai responsabili

Scippata in pieno giorno davanti la propria abitazione di una collana in oro. E' questa la brutta avventura vissuta da un'anziana a Canicattì, tra via San Marco e via Soldato Bonsangue. Come racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia, la donna, intorno alle otto e trenta del mattino, era appena uscita di casa quando è stata accerchiata da tre persone che le hanno strappato con forza una collanina prima di fuggire.

L'anziana non avrebbe fortunatamente riportato ferite. Sul posto si sono recati gli uomini del locale commissariato.