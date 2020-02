I netturbini incrociano le braccia, sarà sciopero: salta la raccolta dei rifiuti

Saranno giorni non facili per i favaresi. Si, perché, è stata sospesa la raccolta dei rifiuti. Ad informare la cittadinanza, tramite post sui social, è stata l’Amministrazione comunale favarese. Nella giornata di oggi fino a sabato 22 febbraio non si effettuerà nessuna raccolta dei rifiuti.

"E' stata disposta la sospensione temporanea del servizio di raccolta nei giorni di venerdì 21, sabato 22 causa dello sciopero di due giorni dei lavoratori impegnati nella raccolta e spazzamento, comunicato dalle sigle sindacali". I netturbini, dunque, incroceranno le braccia. Ad essere annulato anche il consueto mercato del venerdì. "Si informa la cittadinanza - scrivono dal Comune - che il mercato settimanale di venerdì 21 febbraio è stato sospeso per gravi motivi di igiene pubblica"