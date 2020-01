Netturbini senza stipendio incrociano le braccia, Di Ventura: "Sono sorpreso"

Gli operatori ed addetti al servizio di igiene ambientale sono in stato di agitazione. Lo sciopero dei netturbini è stato proclamato nella giornata di domani. I lavoratori, secondo quanto fatto sapere dal Comune, lamentano di non percepire con regolarità gli stipendi da parte del Rti.

In particolare i lavoratori non avrebbero percepito la tredicesima e lo stipendio di dicembre.“La notizia di questa assemblea ci sorprende – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura –dal momento che l’Amministrazione comunale è in regola con i pagamenti".