Cade dal carro di Carnevale ed è tragedia: morto un bimbo di 4 anni

Un bambino di 4 anni è morto questa sera cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie di Sciacca. La manifestazione è stata annullata.

Secondo una prima ricostruzione il bimbo è stato messo sul carro "Volere volare" dell'associazione "E ora li femmi tu". Il carro era fermo e pare che il padre volesse scattargli qualche foto. Non appena il trattorista si è messo in movimento il bambino ha perso l'equilibrio ed è caduto per terra sbattendo la testa. Pare che il piccino sia finito sotto il carrellone. E' stato subito portato in ospedale - al pronto soccorso del "Giovanni Paolo II" - ma non c'è stato nulla da fare.

L'incidente si è verificato - durante quella che è stata la prima serata di sfilate - tra via Incisa e piazza Mariano Rossi. Le condizioni del piccino sono apparse subito gravissime. Inutile la corsa disperata verso l'ospedale dove il piccolo è arrivato già morto.

Sotto choc l'intera città: avrebbe dovuto essere una giornata, la prima appunto, di festa. Ma si è consumata la tragedia. Non appena la terribile notizia è arrivata in centro, lo spettacolo dei gruppi è stato improvvisamente interrotto. In ospedale s'è precipitato anche il sindaco Francesca Valenti.

Delle indagini, si stanno occupando i poliziotti del locale commissariato. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo d'inchiesta.