"Panetti di hashish e droga già in dosi", sequestrato un chilo di roba: due arresti

Panetti di hashish e droga già confezionata e pronta per essere venduta. Oltre un chilo la "roba" che è stata sequestrata dai carabinieri di Sciacca che hanno proceduto all'arresto di due giovani pusher e alla denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di un terzo complice.

Continuano i controlli del territorio realizzati dai crabinieri del comando provinciale di Agrigento e ieri sera una pattuglia, durante il normale servizio, ha notato “movimenti strani”, in un angolo di una strada del centro di Sciacca. In pochi istanti i militari hanno capito cosa stava succedendo. Accortisi dei carabinieri, i giovani assuntori e lo spacciatore sono scappati rifugiandosi in un’abitazione nelle vicinanze. All’interno, i militari dell'Arma hanno trovano anche altri due complici e molti panetti di hashish e droga già confezionata e pronta per essere venduta per un totale di oltre un chilo di sostanza stupefacente.

Due giovani sono stati arrestati e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati posti ai domiciliari. Un terzo giovane è stato denunciato. Gli assuntori sono stati identificati e segnalati alla Prefettura per l’uso di sostanze stupefacenti.